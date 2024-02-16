إعلان

BBC

أمطار تمتد للقاهرة وشبورة مائية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

10:42 م الجمعة 16 فبراير 2024
  • عرض 10 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 10 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 10 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 10 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 10 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 10 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 10 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 10 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 10 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 10 صورة
    حالة الطقس
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدا السبت على أغلب أنحاء البلاد.

وتوقعت االهيئة، أن يسود طقس شديد البرودة في الساعات الأولى من الصباح وساعات الليل دافئ خلال فترات النهار.

وأوضحت أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى بمحافظة القاهرة 19 درجة والصغرى 12 درجة مصحوبة بشبورة مائية من الساعة 9:4 صباحا أما عن محافظات ( مطروح- الإسكندرية – البحيرة- كفر الشيخ- الدقهلية) فمن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات وهبوط أمطار متوسطة بنسبة حدوث 50 % تقريبًا مصحوبة بنشاط لحركة الرياح بسرعة 30 كم\س وذلك على فترات متقطعة.

وأضافت أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى لمحافظات (جنوب الوجه البحري - دمياط – بورسعيد – العريش ) حوالي 19 درجة والصغرى 12 درجة مصحوبة بشبورة مائية خلال فترة الصباح وأمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 40 % تقريبًا تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 20 % تقريبًا على فترات متقطعة.

الطقس الأرصاد الأمطار درجات الحرارة

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
قتلت في سويسرا.. وصول جثمان مريم مجدي إلى مطار القاهرة

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

جريمة حرب.. مصر عن بناء منطقة عازلة على حدودها لإيواء الفلسطينيين
دفن اضطراري.. حرب إسرائيل على الجثث غزة
أمطار تمتد للقاهرة وشبورة مائية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت