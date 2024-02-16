أمطار تمتد للقاهرة وشبورة مائية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

محافظ الجيزة يُشدد على تكثيف الحملات خارج مواقف السرفيس وردع المُخالفين

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدا السبت على أغلب أنحاء البلاد.

وتوقعت االهيئة، أن يسود طقس شديد البرودة في الساعات الأولى من الصباح وساعات الليل دافئ خلال فترات النهار.

وأوضحت أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى بمحافظة القاهرة 19 درجة والصغرى 12 درجة مصحوبة بشبورة مائية من الساعة 9:4 صباحا أما عن محافظات ( مطروح- الإسكندرية – البحيرة- كفر الشيخ- الدقهلية) فمن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات وهبوط أمطار متوسطة بنسبة حدوث 50 % تقريبًا مصحوبة بنشاط لحركة الرياح بسرعة 30 كم\س وذلك على فترات متقطعة.

وأضافت أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى لمحافظات (جنوب الوجه البحري - دمياط – بورسعيد – العريش ) حوالي 19 درجة والصغرى 12 درجة مصحوبة بشبورة مائية خلال فترة الصباح وأمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 40 % تقريبًا تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 20 % تقريبًا على فترات متقطعة.