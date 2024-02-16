هتكون أحسن مني.. "هاجر سعد الدين" تكشف مواصفات خليفتها في العمل الإذاعي



كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كشفت الدكتورة هاجر سعد الدين الرئيس الأسبق لإذاعة القرآن الكريم، عن خليفتها في العمل الإذاعي الذي امتد لما يقرب من ٥٠ عاما.

وقالت الإذاعية القديرة خلال حوارها نلبرنامج "مع الناس" الذي يذاع على قناة الناس، إن الإذاعة المصرية مليئة المواهب، ومصر ولاّدة، وكل حد ليه شخصيته المستقلة المنفرد بيها وكمان اللي بيقدمه، متابعة "أكيد هتكون فيه خليفة، وهتبقى أحسن

مني كمان".

وقالت الإذاعية القديرة:"أهم لحظة في حياتي كانت مع برنامج دنيا ودين وكنت أول مرة أقف أمام الميكرفون، وكمان في سنة 1998 كانت أهم لحظة في حياتي لما صدر قرار رئاستي شبكة إذاعة القرآن الكريم".

وتابعت: رئاستي للإذاعة كانت أهم تتويج لحياتي، وتوالت النجاحات وخاصة أنى قمت بعمل مكتبة في الإذاعة ليكون الكتاب في متناول المذيعين، وكذلك قمت بتثبيت مواعيد البرامج؛ لأنها كانت غير منتظمة في المواعيد بسبب أذان الصلاة".