مصدر مصري رفيع المستوى ينفى وجود خلافات باجتماع القاهرة

القاهرة - مصراوي:

نفى مصدر مصرى رفيع المستوى لقناة القاهرة الإخبارية، وجود خلافات باجتماع القاهرة، مؤكدًا إيجابية المباحثات واستمرارها.

وسبق أن نقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مصدر مصري رفيع المستوى، قوله إن "أجواء اجتماع القاهرة الرباعي إيجابية".

وتستضيف القاهرة، الثلاثاء، اجتماعا رباعيا يضم مصر والولايات المتحدة وإسرائيل وقطر؛ لبحث موقف الهدنة في قطاع غزة، بمشاركة رئيس المخابرات الأمريكية وليام بيرنز، رئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومدير الموساد دفيد برنيا.

وأشار المصدر المصري إلى استمرار المشاورات على مدار الأيام الثلاثة القادمة.