اعتذار أمريكي لمصر.. عماد الدين حسين: يجب التعامل مع إسرائيل بمنتهى القوة

كتبت -داليا الظنينى:

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، وعضو مجلس الشيوخ، إن زيارة ويليام بيرنز"، رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية إلى مصر ولقاءه الرئيس السيسي كانت مهمة وتأتي في إطار المباحثات بين إسرائيل وقطر ومصر وأمريكا حول الهدنة في غزة.

وأشار إلى أن مصر لم تغلق معبر رفح إطلاقا إلا مرة واحدة فقط وهي خروج الرعايا الأمريكان قبل دخول المساعدات إلى الأشقاء في غزة، منوها إلى أنه يجب أن يتم التعامل مع إسرائيل بمنتهى القوة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، مساء الثلاثاء: أن تل أبيب رفضت الجزء الأول من مقترح حماس على ما صدر عن اجتماع باريس، وبالتالي هدد نتنياهو بعدها باجتياح مدينة رفح الفلسطينية .

وأوضح أن نتنياهو يراوغ من أجل الوصول إلى مكاسب أعلى من خلال المفاوضات كان قد روج لها أمام شعبه.

وأكد أنه يتم العمل على التوصل لهدنة يتم بموجبها تبادل الأسرى بين الجانبين، ومن ثم التوصل لهدنة طويلة ووقف إطلاق النار.

وواصل الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق: نقل بيرنز تحيات بايدن للرئيس السيسي بمثابة اعتذار أمريكي ضمني عما فعله بايدن قبل أيام خلال كلمة ألقاها تحدث فيها عن مصر.

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