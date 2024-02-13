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الحل الآن في الاستيراد.. الدكتور مجدي حسن يتوقع ارتفاع أسعار الدواجن في رمضان (فيديو)

07:44 م الثلاثاء 13 فبراير 2024
  • عرض 15 صورة
    الدكتور مجدي حسن والكاتب الصحفي مجدي الجلاد
  • عرض 15 صورة
    الدكتور مجدي حسن والكاتب الصحفي مجدي الجلاد
  • عرض 15 صورة
    الدكتور مجدي حسن والكاتب الصحفي مجدي الجلاد
  • عرض 15 صورة
    الدكتور مجدي حسن والكاتب الصحفي مجدي الجلاد
  • عرض 15 صورة
    الدكتور مجدي حسن، رئيس المجموعة الدولية للتبادل التجاري الحر
  • عرض 15 صورة
    الدكتور مجدي حسن، رئيس المجموعة الدولية للتبادل التجاري الحر
  • عرض 15 صورة
    الدكتور مجدي حسن، رئيس المجموعة الدولية للتبادل التجاري الحر
  • عرض 15 صورة
    الدكتور مجدي حسن والكاتب الصحفي مجدي الجلاد
  • عرض 15 صورة
    الدكتور مجدي حسن، رئيس المجموعة الدولية للتبادل التجاري الحر
  • عرض 15 صورة
    الكاتب الصحفي مجدي الجلاد
  • عرض 15 صورة
    الكاتب الصحفي مجدي الجلاد
  • عرض 15 صورة
    الكاتب الصحفي مجدي الجلاد
  • عرض 15 صورة
    الدكتور مجدي حسن، رئيس المجموعة الدولية للتبادل التجاري الحر
  • عرض 15 صورة
    الدكتور مجدي حسن، رئيس المجموعة الدولية للتبادل التجاري الحر
  • عرض 15 صورة
    الكاتب الصحفي مجدي الجلاد
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كتب- محمد أبو بكر:
تصوير - إسلام فاروق:

توقع الدكتور مجدي حسن، رئيس المجموعة الدولية للتبادل التجاري الحر، ورائد الطب البيطري في مصر، والمرشح على مقعد النقيب العام للأطباء البيطريين، ارتفاع أسعار الدواجن في رمضان أكثر من الوقت الحالي؛ بسبب عدم توافر الإنتاج الذي لن يلبي احتياجات المواطنين، وأن الحل يتمثل في الاستيراد، متسائلًا: "هل تمتلك الحكومة حاليًّا الإمكانات الدولارية لذلك؟".

وأوضح حسن، خلال ندوة أُجريت في "مصراوي"، برئاسة الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة "أونا للصحافة والإعلام"، التي تضم مواقع (مصراوي- يلا كورة- الكونسلتو- شيفت)، أنه حال الاعتماد على الناتج المحلي بالطاقات الحالية ودون استيراد؛ ستشهد الأسعار ارتفاعات كبيرة جدًّا.

وأضاف أن الأسعار الحالية غير عادلة؛ لأن الجميع يعتمد على توفير الدولار من خلال الأسواق الموازية؛ والذي يتغير كل ساعة، مُعلقًا: هناك حاليًّا حملات للقضاء على تجار العملة والقبض عليهم، وأطالب الحكومةَ بتوفير الدولار في البنوك؛ حتى لا يتعرض التاجرُ إلى السجن.

وأشار حسن إلى أن الفارقَ بين السعر الرسمي في الدولار والسوق الموازية، يتم وضعه على التكلفة الإجمالية في النهاية، وهناك حالة ارتباك كاملة في جميع قطاعات الدولة، وليس الدواجن فقط.

وأكد المرشح على مقعد النقيب العام للأطباء البيطريين، أنه لا يوجد تنسيق بالوقت الحالي في الإنتاج الزراعي وتقليل الاستيراد، والتنسيق الوحيد الموجود هو الزراعة التعاقدية التي لم تدخل حيِّز الإنتاج الكبير بعد، ويجب أن تهتم الوزارة بهذا الملف؛ لأن الوضعَ حاليًّا غير مرضٍ.

وأشار حسن إلى أن إدارة ملف الإنتاج الزراعي والدواجن والأعلاف فيها ارتباك، وأبرز حل لصناعة الدواجن حاليًّا، هو التنظيم والسعر العادل، وحماية التاجر بقدرته على تحقيق مكسب، وعدم المطالبة بخفض الأسعار حاليًّا، لانخفاض سعر الدولار بالسوق السوداء؛ لأن الدواجن تأخذ 40 يومًا خلال دورتها.

وتابع نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن: "يجب أن تهتم الدولة بتنظيم صناعة الدواجن، ووضع السعر العادل للمنتج النهائي، وهذه هي الوسيلة الوحيدة للحفاظ على الاكتفاء الذاتي"، مؤكدًا أن الشركات الكبرى ستستجيب للسعر العادل؛ لأنه سيضمن لها الاستمرار.

مجدي حسن مجدي الجلاد أسعار الدواجن سلع رمضان

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