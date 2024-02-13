"قومي المرأة" ينظم 3 ورش عمل حول "المساواة بين الجنسين" للعاملين بفنادق القاهرة

كتبت - نور العمروسي:

نظم المجلس القومي للمرأة، ثلاث ورش عمل متخصصة على التوالي حول المساواة بين الجنسين استهدفت العاملين والعاملات في مستويات قيادية بثلاثة فنادق بمحافظة القاهرة؛ وذلك في إطار مشروع دعم وتهيئة بيئة عمل آمنة للنساء في قطاع السياحة والفنادق في مصر، والذي ينفذه المجلس بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية في مصر.

وتعد ورش العمل ضمن الأنشطة التي ينفذها المشروع لتحقيق أهدافه في تعزيز دور المرأة في قطاع السياحة والفندقية وتغيير الثقافة والرؤى الداعمة لتحقيق الأهداف التنموية ومشاركة فعالة للنساء والفتيات في عملية التنمية الشاملة.

وعرضت شيماء نعيم مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالمجلس، الهدف من المشروع ودور المجلس في دعم وتمكين المرأة وآليات تنفيذ محاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2030 بالتركيز علي الجوانب التي تدعم بيئة عمل المرأة وتمكينها الاقتصادي وتحسين مهاراتها ووصولها لمواقع القيادة واتخاذ القرار ودور المجلس في تقديم برامج تأهيلية وبناء القدرات لتحسين جودة الصناعات الحرفية والبيئية النادرة والمعتمدة على الموارد الطبيعية لرائدات الأعمال وتنفيذ حملات التوعية لتصحيح المفاهيم المغلوطة التي تؤثر على تمكين المرأة والفتاة.

فيما ألقت صفاء حبيب رئيس الإدارة المركزية للعلاقات العامة والمراسم، محاضرة حول معادلة التغيير وضرورة التحفيز الذاتي لتحسين ممارسات الحياة وتحقيق الأهداف بوضع خطة عمل وآليات مراقبة لتنفيذها.

وتحدث جوزيف حناني الخبير التنموي عن الثقافة المؤسسية وخصائصها الداعمة لتمكين النساء من خلال شركة (ويلسبرينح) للخدمة المجتمعية الشريك الداعم للمجلس في تنفيذ أنشطة المشروع.

وتضمنت ورش العمل، عقد جلسات توعية متعلقة بالمفاهيم الأساسية للمساواة بين الجنسين في مكان العمل وتأثير الأدوار الاجتماعية على ثقافة وفرص عمل الجنسين وآليات تحسين بيئة العمل في قطاع السياحة لتكون جاذبة لعمل المرأة دون تميز أو إقصاء، إلى جانب عقد جلسات تتعلق بمستويات القيادة وآليات تطبيق القيادة الشمولية.