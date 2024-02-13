رئيس "الرعاية الصحية" يؤكد أهمية تناقل الخبرات الدولية في القطاع وتعزيز الشراكات

كتب- أحمد جمعة:

ثمن الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، المجهود الذي تبذلها لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب لدعم التواجد المصري على الساحة الصحية الدولية، مؤكدًا أهمية التعاون لتناقل الخبرات الدولية في قطاع الرعاية الصحية وتعزيز الشراكات والاستثمار.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور أحمد السبكي، مع النائبة سحر البزار وكيل لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، وذلك في المقر الرئيسي لهيئة الرعاية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتناول اللقاء، استعراض نتائج الشراكات الدولية والعلاقات الصحية الخارجية التي حققتها هيئة الرعاية الصحية لتعزيز التطور المستدام للرعاية الصحية في مصر، وذلك في إطار تعزيز القدرة على تحقيق التطور والتحول المستدام في قطاع الرعاية الصحية وتعزيز العلاقات والشراكات الدولية للاستفادة من أفضل الخبرات والتجارب الناجحة في استمرار تطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر وتعزيز الجودة والكفاءة في هذا المجال.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أنه تم الاتفاق - خلال اللقاء - على عقد مجموعة عمل مشتركة بين هيئة الرعاية الصحية ولجنة العلاقات الخارجية للاستفادة من خبرات اللجنة في تعزيز الشراكات الدولية وتعزيز التعاون الاستثماري في قطاع الرعاية الصحية في مصر، وذلك في ضوء التطورات التي شهدتها منظومة الرعاية الصحية وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولتعزيز مكانة مصر كوجهة عالمية رائدة في مجال الرعاية الصحية والاستثمار.

وأضاف أنه تم الاتفاق أيضًا على عقد اجتماعات دورية مع لجنة العلاقات الخارجية لفتح آفاق جديدة للتعاون الدولي وتعزيز العلاقات الخارجية في قطاع الرعاية الصحية، لافتًا إلى دراسة إنشاء وكالة للخبرات المصرية (Expertise Egypt) في مجال الرعاية الصحية والتغطية الصحية الشاملة، تهدف إلى نقل التجربة المصرية الرائدة في الإصلاح الصحي والرعاية الصحية الشاملة إلى الدول الأفريقية والعربية.

ونوه إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار تعزيز التعاون بين الهيئة العامة للرعاية الصحية ولجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، والذي يهدف إلى تعزيز العلاقات الدولية وتطوير الرعاية الصحية في مصر، متابعًا: نعمل جاهدين على تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال الرعاية الصحية، ونسعى لتعزيز الشراكات الاستثمارية وتحقيق التقدم والتطور المستدام في مجال الرعاية الصحية في مصر.

من جانبها، أكدت وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالنواب، أن التعاون بين الهيئة واللجنة سيحقق نتائج إيجابية كبيرة، لتعزيز مكانة مصر كوجهة عالمية رائدة في الرعاية الصحية والاستثمار.

وأشادت وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بالجهود المبذولة من قِبل هيئة الرعاية الصحية في سرعة تطوير الرعاية الصحية في مصر، واستغلال الطاقات والكفاءات والكوادر الشابة في الهيئة، وتواصلها مع المجتمع الدولي، كما أكدت استمرار دعم هذه الجهود في إطار عمل لجنة العلاقات الخارجية لدفع العلاقات الدولية، والعمل المشترك لتحقيق نظام رعاية صحية متكامل ومستدام في مصر.