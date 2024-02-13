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BBC

بيان رئاسي: الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس الوزراء القطري

04:40 م الثلاثاء 13 فبراير 2024

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- محمد سامي:

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات، وعبد الله بن محمد الخليفي رئيس جهاز أمن الدولة القطري.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن رئيس الوزراء القطري نقل للرئيس تحيات الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، مؤكداً الحرص على استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين، وهو ما بادله الرئيس بالتحية والتقدير، مؤكداً العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض الجهود الرامية للتوصل لوقف لإطلاق النار بقطاع غزة، وحماية المدنيين من الأوضاع المتدهورة بالقطاع، حيث استعرض الجانبان الجهود المشتركة في هذا الصدد، وكذا جهود إنفاذ المساعدات الإنسانية، وتم تأكيد الخطورة البالغة لتصعيد العمليات في رفح بجنوب قطاع غزة، والتحذير من العواقب الوخيمة لمثل هذا الإجراء، في ظل ما يكتنفه من مخاطر تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، مع التشديد على ضرورة تكاتف الجهود الدولية للحيلولة دون اتساع دائرة الصراع وزيادة عوامل التوتر في المنطقة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي رئيس مجلس الوزراء القطري السيسي عبد الفتاح السيسي الشيخ محمد بن عبد الرحمن

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