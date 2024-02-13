إعلان

BBC

بحضور أمريكي إسرائيلي قطري.. بدء اجتماع رباعي بالقاهرة لبحث التهدئة في غزة

03:57 م الثلاثاء 13 فبراير 2024

اجتماع رباعي بالقاهرة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد سامي:

ذكر مصدر مصري رفيع المستوى، أن رئيس المخابرات الأمريكية ورئيس وزراء قطر، ومدير الموساد الإسرائيلي، التقوا بمسؤولين مصريين في القاهرة لبحث موقف التهدئة في قطاع غزة.

كما بدأ منذ قليل، اجتماع لبحث الإفراج عن أسرى فلسطينيين مقابل الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين ووقف إطلاق النار بقطاع غزة.

اجتماع رباعي بالقاهرة رئيس المخابرات الأمريكية رئيس وزراء قطر مدير الموساد الإسرائيلي التهدئة في غزة الإفراج عن أسرى فلسطينيين الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين وقف إطلاق النار

فيديو قد يعجبك:

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

إمساكية شهر رمضان 2024.. تعرف على مواعيد السحور والإفطار
بحضور رئيس المخابرات الأمريكية.. اجتماع رباعي بالقاهرة لبحث التهدئة في غزة
بالشروط والتفاصيل.. وظائف التنمية المحلية 2024
بينها الحديقة الدولية.. طرح حق تطوير واستغلال عدد من الحدائق بالقاهرة
منخفض يضرب البلاد.. الأرصاد: أمطار رعدية وانخفاض بالحرارة خلال ساعات