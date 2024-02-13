بحضور أمريكي إسرائيلي قطري.. بدء اجتماع رباعي بالقاهرة لبحث التهدئة في غزة

كتب- محمد سامي:

ذكر مصدر مصري رفيع المستوى، أن رئيس المخابرات الأمريكية ورئيس وزراء قطر، ومدير الموساد الإسرائيلي، التقوا بمسؤولين مصريين في القاهرة لبحث موقف التهدئة في قطاع غزة.

كما بدأ منذ قليل، اجتماع لبحث الإفراج عن أسرى فلسطينيين مقابل الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين ووقف إطلاق النار بقطاع غزة.