إعلان

BBC

المفتي ينعَى الشيخ فوزي الزفزاف وكيل الأزهر الأسبق

02:11 م الثلاثاء 13 فبراير 2024

الدكتور شوقي علام

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:


نعى الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، الشيخ فوزي الزفزاف، وكيل الأزهر الأسبق، عضو مجمع البحوث الإسلامية، الذي وافته المنية اليوم.

وبحسب بيان، الثلاثاء، قال المفتي إن الشيخ فوزي الزفزاف كانت له جهود علمية ودعوية كبيرة، وأثر كبير طوال حياته ومن خلال المناصب التي تقلدها في الأزهر الشريف".

وتوجَّه مفتي الجمهورية بخالص الدعاء والمواساة لأسرة الفقيد، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن ينزله منازل الأبرار وأن يشفع فيه علمه، ويلهم أهله الصبر والسلوان.

الدكتور شوقي علام الشيخ فوزي الزفزاف وكيل الأزهر الأسبق

فيديو قد يعجبك:

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

إمساكية شهر رمضان 2024.. تعرف على مواعيد السحور والإفطار
بحضور رئيس المخابرات الأمريكية.. اجتماع رباعي بالقاهرة لبحث التهدئة في غزة
بالشروط والتفاصيل.. وظائف التنمية المحلية 2024
بينها الحديقة الدولية.. طرح حق تطوير واستغلال عدد من الحدائق بالقاهرة
منخفض يضرب البلاد.. الأرصاد: أمطار رعدية وانخفاض بالحرارة خلال ساعات