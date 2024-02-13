المفتي ينعَى الشيخ فوزي الزفزاف وكيل الأزهر الأسبق

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:



نعى الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، الشيخ فوزي الزفزاف، وكيل الأزهر الأسبق، عضو مجمع البحوث الإسلامية، الذي وافته المنية اليوم.

وبحسب بيان، الثلاثاء، قال المفتي إن الشيخ فوزي الزفزاف كانت له جهود علمية ودعوية كبيرة، وأثر كبير طوال حياته ومن خلال المناصب التي تقلدها في الأزهر الشريف".

وتوجَّه مفتي الجمهورية بخالص الدعاء والمواساة لأسرة الفقيد، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن ينزله منازل الأبرار وأن يشفع فيه علمه، ويلهم أهله الصبر والسلوان.