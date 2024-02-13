زواج محمود عامر.. أزهري يرد على انتقادات رواد "سوشيال ميديا"

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

ردّ الدكتور السيد عبدالباري من علماء الأزهر الشريف، على الانتقادات التي وجهت مؤخرا للفنان محمود عامر بسبب عقد قرانه على فتاة صغيرة، بعد أن قارب على الـ 70 من عمره، بعد تداول صور له على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتعرض الفنان محمود عامر لانتقادات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن عقد قرانه وهو في سن الـ 68.

وقال عبدالباري خلال لقائه في برنامج "مع الناس" على فضائية الناس، إن البعض يحب أن يتشارك مع أصدقائه وأقاربه عبر وسائل التواصل الاجتماعي النعم التي أنعم المولى عز وجل عليه بها، من باب أن يدعو له أي منهم بالتوفيق والنجاح.

وتابع عبدالباري: "هناك إفراط في هذه المسألة لدرجة أن أدق أسرار البيوت أصبحت تُنشر على هذه المواقع، ونرجع نزعل ونقول ليه الناس بتتدخل في خصوصيتنا، بس معلش سامحني، هو مين نشر خصوصيتنا؟، إحنا وبإيدينا اللي نشرنا الخصوصية".

وأضاف: "مافيش مانع اني أتصور صورة لطيفة أنا وأولادي في مكان لطيف وحفلة جميلة واشارك المجتمع معايا، والله الناس لو شاركت مشاركة سلبية خلاص لله الأمر من قبل ومن بعد، ولو شاركوا مشاركة إيجابية يبقى جزاهم الله خيرا، فرحوا لفرحي، وحزنوا لحزني، وهنا بعض الناس بيدخلوا يعلقوا بسُخْف".

وتساءل العالم الأزهري، إيه المشكلة اما شخص يتزوج أو يحج أو يحصل على وظيفة مرموقة في سن متأخر؟، الناس بتفضل تقول ازاي؟، مافيش حاجة اسمها ازاي، إرضى بما قسمه الله لك تكن أغنى الناس، ولا تتدخل في المقدور الإلهي، لأن الحياة عبارة عن أحداث متلاحقة، ونحن فيها من الله تعالى مخلوقين وسنظل عاملين ما دام العرق ينبض والنّفّس يتردد، وطالما نّفّسي يتردد يبقى ربنا سبحانه وتعالى هيجدد عليا النعم.

وكشف عبدالباري، أن أي شخص تصدر منه تعليقات سلبية على وسائل التواصل الاجتماعي هو آثم، مضيفا:"ليه الناس تتدخل في هذا الأمور من الأساس؟، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت".

ووجه عبدالباري نصيحة لرواد مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا:"لو عندك تعليق لطيف أو كلمة مواساة أو مشاركة فعالة قول، ولو ما عندكش ونفسك تحركت عليك، استغر الله تعالى وانصرف عن التفكير السلبي فذلك أضمن لدينك".

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