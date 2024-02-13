بحضور رئيس المخابرات الأمريكية.. اجتماع رباعي بالقاهرة لبحث التهدئة في غزة
01:18 م الثلاثاء 13 فبراير 2024
كتب- محمد سامي:
يلتقي اليوم رئيس المخابرات الأمريكية ورئيس وزراء قطر، ومدير الموساد بمسؤولين مصريين في القاهرة لبحث موقف التهدئة في قطاع غزة.
جاء ذلك حسبما أفاد نباء عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.
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