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بحضور رئيس المخابرات الأمريكية.. اجتماع رباعي بالقاهرة لبحث التهدئة في غزة

01:18 م الثلاثاء 13 فبراير 2024

علم مصر

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كتب- محمد سامي:

يلتقي اليوم رئيس المخابرات الأمريكية ورئيس وزراء قطر، ومدير الموساد بمسؤولين مصريين في القاهرة لبحث موقف التهدئة في قطاع غزة.

جاء ذلك حسبما أفاد نباء عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

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