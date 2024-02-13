منخفض يضرب البلاد.. "الأرصاد": أمطار رعدية وانخفاض بالحرارة خلال ساعات

أمطار رعدية.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم يشهد استمرار ارتفاع درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي بحوالي 4 درجات على أغلب الأنحاء، بسبب الكتل الهوائية الصحراوية والمرتفع الجوي في طبقات الجو العليا.

وأضافت أن درجة الحرارة تسجل اليوم 23 درجة على القاهرة و26 على المناطق الجنوبية ويكون الطقس حار خلال فترة النهار وبارد ليلا، لافتة إلى وجود نشاط للرياح على معظم محافظات الجمهورية خاصة السواحل الشمالية والوجه البحري، ومدن الصعيد وتكون مثيرة للرمال والأتربة.

وتابعت الهيئة:"تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير وتدريجي، ومتوقع أن تصل لـ 17 درجة مع نهاية الأسبوع بدلا من 25 درجة اليوم، وذلك بسبب تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وتابعت: "من المتوقع وجود فرص أمطار على بعض المناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وهي أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانا".

وأشارت إلى أن الأمطار بداية لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والتي تكون بشكل أكبر من غدا الأربعاء على معظم المحافظات، كما تنخفض الحرارة بشكل تدريجي ونعود مرة أخرى للأجواء الشتوية والطقس البارد والشديد البرودة.

وأكدت أن سبب حالة عدم الاستقرار في الطقس يرجع إلى تمركز منخفض جوى على البحر المتوسط يصاحبه حوض علوي بارد متعمق في طبقات الجو العليا.