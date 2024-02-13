الطيب ينعى الشيخ فوزي الزفزاف وكيل الأزهر الأسبق

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

نعى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، الشيخ فوزي الزفزاف، وكيل الأزهر الأسبق، والذي وافته صباح الثلاثاء، بعد عطاء زاخر في المجالين العلمي والإداري.

وتقدم فضيلة الإمام الأكبر بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الشيخ فوزي الزفزاف، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته ومغفرته وأن يجعل ما قدمه في خدمة الإسلام والمسلمين في ميزان حسناته، "إنا لله وإنا إليه راجعون".