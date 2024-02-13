بينها الحديقة الدولية.. طرح حق تطوير واستغلال عدد من الحدائق بالقاهرة

كتب- محمد نصار:

تطرح محافظة القاهرة، خلال الفترة الحالية، حق استغلال ونطوير لعدد من المناطق في عدد من الحدائق الكبرى بالعاصمة.

وبحسب منشور، حصل عليه مصراوي، فإنه يتم طرح حق تطوير واستغلال لمدة 10 سنوات لحديقة العروبة بالعباسية، بتأمين مؤقت لدخول المزاد 1 مليون جنيه، وثمن كراسة الشروط 2000 جنيه.

الحديقة الدولية

يتم طرح حق تطوير واستغلال لمدة 10 سنوات للركن الثالث بالحديقة الدولية المطل على شارع مؤنس الخادم وشارع بن حزم (السجلات العسكرية) بمساحة إجمالية 3500 م2 تقريبًا، بتأمين مؤقت لدخول المزاد 100 ألف جنيه، وثمن كراسة الشروط 299 جنيهًا.

كما يتم طرح حق تطوير واستغلال لمدة 5 سنوات لملعبي "البادل تنس" بالحديقة الدولية بحي شرق مدينة نصر، بتأمين مؤقت لدخول المزاد 50 ألف جنيه، وثمن كراسة الشروط 299 جنيهًا.

وأيضًا يتم طرح حق الاستغلال لمدة 5 سنوات لعدد 2 كافتيريا بالحديقة الدولية، بتأمين مؤقت لدخول المزاد 15 ألف جنيه، وثمن كراسة الشروط 299 جنيهًا.

ويتم كذلك طرح حق الاستغلال لمدة 5 سنوات لعدد 3 ملاعب كرة قدم خماسي بحدائق (نيل المعادي بحي المعصرة - جسر السويس بحي عين شمس - الحديقة الدولية بحي شرق مدينة نصر)، بتأمين مؤقت لدخول المزاد 15 ألف، وثمن كراسة الشروط 299 جنيهًا.

وتشمل الأعمال أيضًا، طرح حق الاستغلال 3 سنوات لعدد 2 محل تجاري كوحدة واحدة بالمبنى التجاري الملحق بحديقة الترعة البولاقية بحي الساحل، بتأمين مؤقت لدخول المزاد 15 ألف جنيه، وثمن كراسة الشروط 299 جنيهًا.

كما يتم طرح حق الاستغلال لمدة 3 سنوات لعدد 2 عربة جولف تعمل بالكهرباء، بحديقة الطفل بمكرم عبيد -خلف مكتب الطفل- حي شرق مدينة نصر، بتأمين مؤقت لدخول المزاد 15 ألف جنيه، وثمن كراسة الشروط 299 جنيهًا.