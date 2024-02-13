أنفق 193 مليونًا في 21 سنة.. وزير العمل يترأس مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل

كتب- أحمد السعداوي:

أعلنت وزارة العمل أن إجمالي ما أنفقه صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة، منذ تأسيسه عام 2003، وحتى الآن؛ بلغ 192 مليونًا و800 ألف جنيه، وذلك على منظومة "التدريب والتأهيل"، وأن "الصندوق" مُستمر في دوره الاستراتيجي كواحد من أبرز أذرع الدولة المصرية لتأهيل الشباب على مهن تحتاج إليها سوق العمل، بتمويل مراكز التدريب، وكل البرامج، والأنشطة التدريبية الأخرى، وفي التعاون مع شركاء التنمية لتوفير الإمكانات اللازمة لأنشطة تدريب وتأهيل الشباب على المِهن المُستقبلية والمطلوبة لسوق العمل.

وذكرت "الوزارة" اتساع دور الصندوق في الفترة المقبلة في تدريب ذوي الهمم؛ لدمجهم في سوق العمل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة "الصندوق" برئاسة وزير العمل حسن شحاتة، المُنعقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة بعض الملفات التي تخص "الصندوق" ونشاطه .

وناقش مجلس الإدارة جدول الأعمال الذي تضمن الأوضاع المالية للصندوق والتقرير المُعد للعرض على "المجلس" واستخدامات أموال الصندوق خلال السنة المالية 2023/ 2024، وموقف الأنشطة التي يزاولها والأنشطة التدريبية التي يتم تنفيذها.

وأكد وزير العمل حسن شحاتة أهمية الدور الذي يقوم به صندوق دعم التدريب والتأهيل في تطوير مراكز التدريب وتأهيل الشباب للمهن المطلوبة في سوق العمل، موضحاً أن التدريب المهني على رأس أولويات الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة، ومؤكداً أن خطة الصندوق في المساهمة بشكل أوسع في دعم خطط تدريب وتأهيل "ذوي الهمم"؛ تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي بدمجهم في سوق العمل، فضلاً عن دعم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة وتوفير عمالة مدربة وماهرة لها، بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية، مشيراً إلى أن "الصندوق" مُستعد لتقديم الدعم والتعاون مع الجهات الراغبة في تقديم برامج متقدمة للتدريب على مهن تحتاج إليها سوق العمل.

جدير بالذكر أن وزارة العمل تمتلك 75 مركز تدريب مهني ثابتًا ومتنقلاً تعمل جميعها في نطاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتأهيل وتدريب الشباب وبالمجان على المهن التي تحتاج إليها سوق العمل، كما أنها عملت خلال الفترة الماضية مع شركاء العمل والتنمية من خلال تعاون مشترك لتطوير منظومة التدريب المهني، وتقديم منح مجانية للشباب للتدريب.

وأطلق وزير العمل مؤخرًا مشروع "مهني 2030"، لتطوير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع مراكز التدريب المهني الخاصة بالمحافظات، بهدف تدريب ما يقرب من مليون متدرب في العام، بالتعاون مع 670 مركز تدريب خاصًّا.

حضر الاجتماع من أعضاء مجلس إدارة "الصندوق": عبد الحميد سلامة مرسال الأمين العام، وإسماعيل فهمي، ورفعت حسن وزيرا القوى العاملة السابقان من ذوي الخبرة، واللواء أسامة فرج مستشار الوزارة للتخطيط الاستراتيجي، وأحمد إسماعيل مستشار الوزارة للتخطيط الاستراتيجي، ومحمد عطية ممثل الاتحاد العام للغرف التجارية، وخالد منصور ممثل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ومحمد حنفي عبد المنعم عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وأحمد فاروق الدسوقي ممثل وزارة قطاع الأعمال العام، وهشام المهيري ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، واللواء خالد مندور رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية.