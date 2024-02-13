أمطار رعدية وحرارة منخفضة.. "الأرصاد": حالة عدم استقرار بالأحوال الجوية تبدأ غدا

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد الأجواء الشتوية تعود بقوة غدا، وتشهد الأحوال الجوية حالة من عدم الاستقرار على شمال البلاد، بعد أجواء دافئة مستقر خلال الفترة الماضية.

وأوضحت في بيان لها، الثلاثاء، أن حالة عدم الاستقرار في الأحول الجوية تعود إلى تمركز منخفض جوي على البحر المتوسط يصاحبه حوض علوي بارد متعمق فى طبقات الجو العليا.

وأشارت إلى أن أهم العوامل المصاحبة لهذه الحالة، هي سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية ومصحوبة بتساقط لحبات البَرَد على بعض المناطق، وانخفاض فى درجات الحرارة، نشاط للرياح مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.