وزير الأوقاف: الجيش المصري هو العين الساهرة على أمن الوطن

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الجيش المصري هو العين الساهرة على أمن هذا الوطن.

ودعا وزير الأوقاف عبر منشور له عبر صفحته على فيسبوك، الثلاثاء:" اللهم احفظ مصر وجيش مصر".

كان وزير الأوقاف، أكد أن وجود جيش قوي لمصر ضرورة وطنية وعربية ودينية تتقدم كل الأولويات.

وأضاف وزير الأوقاف، عبر صفحته على "فيسبوك"، أمس، أن مصر قلب العروبة والإسلام

وسندعم جيشنا بكل قوة ما حيينا، متابعا:"أرضنا عرضنا وكلنا فداء لها".

كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أشاد بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرها الأربعاء الماضي.

وقال وزير الأوقاف في منشور له عبر صفحته على "فيسبوك":"أحيي بشدة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس العظيم الإنسان بشأن حزمة الحماية الاجتماعية وبخاصة لمحدودي الدخل، سائلا الله العلي العظيم أن يحفظه بحفظه وأن يوفق سيادته لكل خير.