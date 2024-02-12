عبدالمنعم سعيد يكشف آخر تطورات الحرب على غزة

كتبت- داليا الظنيني:

كشف الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي، تفاصيل الوضع في قطاع غزة، مؤكدًا أن إسرائيل لأول مرة تخسر التعاطف الدولي بعد المجازر التي تقوم بها ضد المدنيين.

وأوضح "سعيد"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن بعض الدول بدأت تتخذ إجراءات رادعة ضد إسرائيل، وهناك بعض المحاكم في أمريكا أوصت بوقف الحرب في قطاع غزة، وبايدن يسعى لكسب تعاطف الشعب من خلال القضية الفلسطينية.

وعلق المفكر السياسي قائلا: مصر تمتلك قوة عسكرية كبيرة وهذا ما تدركة تل أبيب، ومصر تقوم بعملية تنمية شاملة في سيناء، والقوات المسلحة تفرض سيطرتها على سيناء والأراضي المصرية بالكامل، متابعا: إسرائيل أعلنت تعهدها لأمريكا بفتح ممرا لذهاب سكان الجنوب للوسط والشمال.

وتابع: "هناك حلم صهيوني باحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة، ويجب الحرب على جبهة واحدة مع دحر الانقسام الداخلي في فلسطين"، مشددًا على أن العالم يتحدث الآن عن حل الدولتين، والفرصة كانت وما تزال في يد السلطة الفلسطينية لقيام دولة مستقلة برئيس واحد".

وقال إن النخبة الفلسطينية يجب أن تتحد ولا تأخذ أوامر من أحد، مستشهدا باتخاذ "الجهاد الإسلامي" تعليماتها من إيران، وقطاع غزة ليس سلطة واحدة وحركة حماس بدون دستور وطردوا فتح خارج القطاع.

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