"الكهرباء" توضح حقيقة تعديل خطة تخفيف الأحمال في رمضان وموقف المدارس

كتب- محمد صلاح:

كشف مصدر مطلع بوزارة الكهرباء حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حدوث تغييرات فى موعد وتوقيتات خطة تخفيف الأحمال بمستوى الجمهورية خلال شهر رمضان المبارك، موضحا أنه لا صحة لما يتردد، مؤكدا اسنمرار العمل بها وتطبيقها كاملة ماعدا المناطق التي تم استثنائها.

ونفى المصدر لمصراوي، تخفيض مدة وزمن تخفيف الأحمال لساعة بدل من ساعتين، مؤكدًا أن التحكم القومي للكهرباء لم يصدر أي تعليمات على الاطلاق خاصة بتغيير مواعيد تخفيف الأحمال التي يبدأ تطبيقها من الساعة الحادية عشر صباحا حتى الساعة الخامسة مساءا.

وأكد المصدر، أن الحديث عن استثناء المدارس والجامعات من خطة تخفيف الأحمال لا صحة له أيضًا لأنه لم تصدر أي تعليمات خاصة بذلك منذ انطلاق الترم الدراسى الثاني، مشيرًا إلى ان بعض شركات التوزيع تلجأ لحلول فردية فقط مع المناطق التي توجد بها مدارس بحيث يكون التخفيف بعد الساعة الثالثة عصرًا أي بعد انتهاء اليوم الدراسي.

وشدد علي انه حتي اللحظة لم ترد أي تعليمات متعلقة باستثناء المدارس من خطة تخفيف الأحمال على الإطلاق، منوها إلى أن القرار من اختصاص مركز التحكم القومي للكهرباء الذي يقوم بإبلاغ شركات التوزيع بأي مستجدات أو متغيرات في تنفيذ خطة تخفيف الأحمال.