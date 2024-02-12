ضياء رشوان: إسرائيل تحاول الضغط في المفاوضات من خلال الهجوم على رفح



كتبت -داليا الظنيني:

قال ضيا ء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، إن استمرار إطلاق أعضاء حكومة اليمين الإسرائيلي تصريحات غير حقيقية عن مصر، يأتي ضمن مسلسل الهروب الذي لا يتوقف منذ 7 أكتوبر ومنذ العملية الكبرى للمقاومة داخل إسرائيل.

وأضاف، أن إسرائيل تحاول الهروب للإمام عبر توجيه إتهامات لمصر ومخاطر تحركاتها على مصر، ونحن نتذكر ما قالته في محكمة العدل الدولية أن مصر هي من تغلق معبر رفح.

وأكد "رشوان"، في مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن قضية الأسلحة التي ذكرها وزير المالية اليوم كانت في إطار محاولة تبريره لاحتلال إسرائيل معبر فيلادلفيا، الأمر الذي لم يتوقف ومستمر.

وأوضح أن مصر تلعب أدوار لا يمكن الاستغناء عنها في القضية الفلسطينية، ومصر لديها من الوسائل ما يمكنها من الدفاع عن نفسها، لافتًا إلى أن مصر لن تتوقف عند سحب السفير إذا حدث تهديد للأمن القومي أو تصفية القضية الفلسطينية، وأن تلك التصريحات هي محاولة من إسرائيل للضغط في المفاوضات من خلال الهجوم على رفح.

وتابع: "إسرائيل حاليا في مأزق، مهما قتلت ودمرت وخلال أيام قد نسمع أخبارًا عن اتفاق ولكن للأسف سيكون هناك المزيد من الشهداء".