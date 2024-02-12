إبراهيم عيسى عن أزمة رفح: عاصفة قد تسبق عواصف أكبر

كتبت- داليا الظنيني:

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن الأزمة في غزة تمر بحالة حرجة ودقيقة وصعبة تحديدًا على حدودنا في سيناء، قائلا: "إننا في عاصفة قد تسبق عواصف أكبر، وعاصفة قد تسبق هدوء أكثر أيضًا".

وأوضح إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن مصر والمنطقة بأكملها تقف على الحافة، منوهًا بأن العواصم العربية أجمعها مشتعلة في السودان وسوريا ولبنان والعراق واليمن بالإضافة إلى حدودنا في سيناء مع فلسطين المحتلة.

وتابع: "منذ 7 أكتوبر وتقدم الدولة المصرية أعظم دور وتقدم على أنبل وأهم خطوات وإجراءات في تاريخها السياسي الحديث دفاعًا عن القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني".

وأشار إلى أن الدولة المصرية لم تخطأ خطأ واحد ولم تتردد على كل موقف نبيل وحقيقي وشريف وإيجابي وفاعل ومؤثر تساند فيه الشعب الفلسطيني وتحاول فيه وقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

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