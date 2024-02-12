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تعاون فني مشترك.. السفير السعودي يكشف أهداف زيارة تركي آل الشيخ إلى القاهرة

10:10 م الإثنين 12 فبراير 2024

السفير أسامة النقلي السفير السعودي بالقاهرة

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كتبت -داليا الظنينى :

قال السفير أسامة النقلي سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، أن زيارة المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية إلى القاهرة اليوم، هي استمرارًا لسلسلة الزيارات المتبادلة بين البلدين.

وأضاف "النقلي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن الفترة الحالية تشهد زيارات متبادلة بين قيادات مصر والسعودية، وأن التعاون دائم ومستمر بين قيادات الدولتين في مختلف المجالات.

وتابع: "هناك تنسيق كامل بين مصر والسعودية في كافة الملفات، وأصبحت العلاقات تاريخية واستراتيجية قوية ووصلت إلى أعلى مستوياتها للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين".

وأوضح سفير المملكة العربية السعودية، أن مصر هي منارة الثقافة والفكر، والسعودية دائمة التشجيع للفن المصري والثقافة المصرية، وهناك تعاون فني وثقافي مشترك بين الدولتين سيظهر في الفترة المقبلة.

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السفير أسامة النقلي سفير السعودية بالقاهرة أهداف زيارة تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية يارات متبادلة بين قيادات مصر والسعودية

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