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BBC

تم إلغاؤه.. المستشار القانوني لرابطة المستأجرين يكشف مفأجاة حول قانون الإيجار القديم

08:56 م الإثنين 12 فبراير 2024

ملف الإيجار القديم

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كتب- حسن مرسي:
قال أيمن عصام المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إنه لم يعد هناك قانون إيجار قديم، فقد ألغي، موضحًا: "حاليا، القانون القائم الذي يتم التعاقد عليه هو قانون 96 المسمى بقانون الإيجار القديم".

وأضاف "عصام"، خلال حواره ببرنامج "أهل مصر"، عبر قناة "أزهري": "قانون الإيجار القديم ملغي، فكيف نعدل على شيء تم إلغاؤه، ولكن نتحدث عن آثاره، أي آثار قانون الإيجار القديم، وهناك شيء معمول به على مستوى العالم في الفقه القانوني، وهو حجية الأثر الرجعي للقوانين".

وتابع المستشار القانوني لجمعية المضارين من الإيجار القديم: "هناك مراكز قانونية تم اكتسابها بناءً على هذا القانون، ولا يجوز في يوم وليلة أن نقول إن هذه المراكز القانونية أصبحت باطلة حتى لا يفقد المستثمر الثقة فينا، فعندما يشتري أي قطعة أرض قد يقال له إنها لم تعد ملكه".

وواصل: "تم تحصين احكام دستورية كاملة صدرت بخصوص الإيجار القديم منعت التوريث، وما يحدث هو امتداد، أي أنه عندما التعاقد على شقة، لم يتعاقد المستأجر عليها بمفرده، ولكن لزوجته وأبنائه، فإن أنجب وتوفي هل نرمي الأبناء في الشارع؟ لا بالطبع، وبالتالي فإن الامتداد يمتد لجيل واحد فقط بشروط كثيرة".

قانون الإيجار القديم الإيجارات أيمن عصام

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