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تطورات جديدة في مشروع قانون الإيجار القديم

08:23 م الإثنين 12 فبراير 2024

قانون الإيجار القديم

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كتب- حسن مرسي:
قال الدكتور أحمد البحيري المستشار القانوني لجمعية المضارين من الإيجار القديم، إنّه على مدار 50 سنة لم يتحدث أي مسؤول دولة عن تعديل أو حتمية إلغاء قانون الإيجار القديم، مضيفًا أن لديه معلومات شبه مؤكدة جاء فيها أن الحكومة تراجع صياغة مشروع قانون للإيجار.

وأضاف "البحيري"، خلال حواره ببرنامج "أهل مصر"، عبر قناة "أزهري": "خلال شهور سيصدر قانون جديد للإيجار، حيث سيتم طرحه في مجلس النواب، ففي دور الانعقاد التشريعي تطرح الحكومة مشروعات القوانين على مجلس النواب ليتم التعديل عليه إن كان يحتاج إلى تعديل".

وتابع المستشار القانوني لجمعية المضارين من الإيجار القديم: "الدولة بها من المؤسسات الحكومية والتنفيذية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي للتعامل مع هذا الملف، وما يُقال بشأن عدم امتداد عقد الإيجار إلا للمستأجر كلام غير صحيح، فالعقد يمتد إلى الحفيد، فمن توفاه الله قبل عام 2002، فإن عقد الإيجار يمتد للحفيد".

قانون الإيجار القديم أحمد البحيري الإيجارات

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