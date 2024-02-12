توجيه عاجل من محافظ القاهرة بشأن تراخيص المحال العامة

كتب- محمد نصار:

شدد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على مديري مراكز إصدار تراخيص المحلات تقديم جميع التيسيرات للمواطنين المتقدمين للحصول على ترخيص طبقًا للقانون وتحسين جودة الخدمة المقدمة لهم لتتم بسرعة وسهولة.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن فلسفة قانون المحال العامة تقوم على اختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية تسهيلا على المواطنين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي يعقده المحافظ لمتابعة تنفيذ قانون تراخيص المحال بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربع، والسكرتير العام، والسكرتير العام المساعد، ورؤساء الأحياء، والمشرفين على تنفيذ منظومة تراخيص المحال بالقاهرة.

وأكد محافظ القاهرة، وجود متابعة مستمرة لعملية تلقي طلبات المواطنين لتجديد وإصدار تراخيص المحلات التجارية لجميع أنواع الأنشطة التي حددها القانون ومراقبة أداء العاملين بمراكز إصدار تراخيص المحلات لضمان تقديم الخدمة للمواطنين بأعلى دقة وكفاءة وشفافية تحقق سهولة حصول المواطن على الخدمات بسرعة ويسر.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن مراكز إصدار تراخيص المحلات بالأحياء تقدم خدمة التراخيص لـ 316 نشاط طبقًا للقانون حيث يتم تحديد الرسوم المقررة من خلال المنظومة بدون أي تدخل من العاملين بمراكز الإصدار.

وشدد محافظ القاهرة، خلال الاجتماع، على ضرورة قيام مديري مراكز تراخيص المحال بتعريف المواطنين بالتيسيرات الواردة بالقانون الذي روعي فيه تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص وذلك من خلال التعامل مع جهة واحدة وهي مركز إصدار التراخيص وفق معدل زمني مناسب.

وأكد محافظ القاهرة، أن جميع العاملين بمراكز إصدار التراخيص تلقوا تدريبًا مكثفًا على المنظومة الجديدة بالتنسيق بين المحافظة ووزارتي التخطيط والتنمية المحلية لتقديم الخدمة للمواطنين بصورة ميسرة وسريعة.