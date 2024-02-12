تركى آل الشيخ يعلن تدشين مهرجان ضخم على هامش مباراة الأهلي والزمالك المقبلة

كتب- محمد شاكر:

وصل منذ قليل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، بالمملكة العربية السعودية، إلى ديوان عام وزارة الثقافة، بشجرة الدر في الزمالك، وكانت في استقباله الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وعمرو الفقي الرئيس التنفيذي، والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وأعلن المستشار تركي آل الشيخ أنه سيجرى تدشين مهرجان ضخم على هامش مباراة الأهلي والزمالك المقبلة.

وأضاف: سيكون هناك حفلات مشتركة بين مصر والسعودية إلى جانب تعاون في السينما بالتعاون مع الشركة المتحدة، بالإضافة إلى تعاون في مجال الرياضة.

وأشار تركي إلى أنه سيكون هناك عروضا مسرحية مشتركة بين مصر والسعودية، إلى جانب عمل مشترك بين الجانبين في مجال الدراما.

وتابع: سيتم إطلاق عدد من 15 إلى 20 مسرحية كل موسم للرياض.

واقترح عمرو الفقي إقامة حفلة مصرية سعودية بمدينة العلمين، وهو ما رحب به آل الشيخ وعبر عن رغبته بإقامة الحفل خلال عيد الفطر المبارك 2024.

وكان قد أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن زيارته لمصر، ونشر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» منشورًا نصه: «وصلت أرض مصر الشقيقة في زيارة رسمية تمتد لعدة أيام».