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BBC

برلماني: قرارات الحماية الاجتماعية تمكن المواطنين من التعايش مع الظروف الاقتصادية

04:11 م الإثنين 12 فبراير 2024

الدكتور حسام المندوه الحسيني

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كتب- نشأت علي:
وجه الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد حزمة قرارات الحماية الاجتماعية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة، بشأن مشروعات قوانين حزمة القرارات الاجتماعية، والتي تتضمن زيادة العلاوات والمعاشات وتبكير موعد صرفها.

وقال حسام المندوه: في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الشعب المصري، جاء رئيس الجمهورية بحزمة قرارات حماية اجتماعية لتمكن المواطن في التعايش مع هذه الظروف.

وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بسرعة تنفيذ القرارات الرئاسية، ليكون هناك ارتباط بين صدور القرار وتلقي المواطن لهذه الزيادات.

الدكتور حسام المندوه الحسيني قرارات الحماية الاجتماعية مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي

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