رفع سن المعاش.. ما موعد التطبيق الفعلي؟

كتب- نشأت علي:

حدد قانون التأمينات والمعاشات، الذي وافق عليه مجلس النواب في دور الانعقاد السابق، رفع سن المعاش إلى ٦٥ عاما لمعالجة العجز المالي والاكتواري في نظام المعاشات، ليبدأ التطبيق الفعلي لسن المعاش تدريجيا بدءا من عام 2032.

ونص القانون على أنه يرفع سن المعاشات إلى 65 عاما، اعتبارا من يوليو عام 2040، للعاملين في الجهاز الإداري للدولة والعاملين بالخارج، بهدف المساواة بأصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة، وتوحيد المزايا التأمينية للجميع.

وجاء نص المادة 41 من قانون التأمينات كالتالي: "يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص قرارا بتوحيد سن الشيخوخة تدريجيا ليكون الخامسة والستين اعتبارا من أول يوليو 2040"

1- رفع سن المعاش لـ61 عامًا في يوليو 2032.

2- ثم رفع لـ 62 عامًا في يوليو 2034.

3- ومرة أخرى لـ 63 عامًا في يوليو 2036.

4- ثم لـ64 عامًا في يوليو 2038.

5- وأخيرًا يرفع لـ65 عامًا في يوليو 2040.

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