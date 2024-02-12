خلال الجلسة العامة.. جبالي يطالب بحذف كلمة "يهود" من المضبطة -تفاصيل

كتب- نشأت علي:

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن الدستور أقر حماية المواطنين، وأنهم سواء أمام القانون؛ سواء "مسلمين أو مسيحيين أو يهود".

جاء توضيح رئيس المجلس أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، ردًّا على ما ذكره النائب السعيد عمارة، بقوله: "ندين ما يقوم به اليهود من إجراءات تستهدف إبادة الشعب الفلسطيني الأعزل".

وأشار رئيس النواب إلى أن هناك يهوداً مصريين في مصر، قائلًا: ومن ثم تُحذف كلمة "يهود" من المضبطة.

وأشاد النائب السعيد عمارة بجهود القوات المسلحة في الدفاع عن سيادة الدولة المصرية، وتحقيق الأمن القومي، لا سيما في ظل إصرار إسرائيل على ضرب فلسطين في رفح الفلسطينية.

وقال النائب: كلنا داعمون للقوات المسلحة، ونقف صفًّا واحدًا خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة، وعلى قلب رجل واحد؛ للدفاع عن السيادة المصرية والأمن المصري، وندين ما يقوم به اليهود من إجراءات تستهدف إبادة الشعب الفلسطيني الأعزل.

وتابع عمارة: على الرغم من الظروف الاقتصادية والتحديات التي تواجه الدولة المصرية؛ فإن الرئيس لم ينسَ آثار هذه الظروف على المواطن بشكل عام، وأصدر حزمة من القرارات التاريخية لتخفيف تداعيات وآثار هذه الظروف على المواطنين.