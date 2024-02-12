محافظ الجيزة: رفع كفاءة 147 معدة وسيارة نظافة بمئات الملايين بعد تهالكها

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت محافظة الجيزة، عن رفع كفاءة وصيانة ١٤٧ معدة نظافة متنوعة المهام، يبلغ سعرهم السوقي حاليًا مئات الملايين للعمل مجددًا بعد تهالكها وتعرض البعض منها للتكهين والتوقف، في إطار الحفاظ على المال العام، واستغلال الإمكانات المتاحة، وتنميتها انطلاقًا من توجيهات الدولة الخاصة برفع جاهزية السيارات والمعدات.

ووجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بحسب بيان صحفي، الإثنين، رئيس هيئة النظافة والتجميل، بضرورة الاستفادة القصوى من جميع الإمكانات المتاحة، والحفاظ على المال العام، والحرص على صيانة المعدات بصفة دورية؛ لكي لا تتهالك.

وقال راشد، إن التكلفة الإجمالية للإصلاح لـ١٤٧ معدة نظافة متنوعة الحجم والمهام، حوالي ١٨ مليون جنيهًا، وتم إعادتهم مجددًا للعمل بعد توقف العديد منهم، حيث وفرت على الدولة مئات الملايين التي يمكن استغلالها في مشروعات وخدمات أخرى للمواطنين .

وكلف محافظ الجيزة، بسرعة إجراء أعمال الصيانة اللازمة لجميع المعدات الباقية؛ حتى يمكن الدفع بها في المناطق التي تحتاج إلى تدعيم لمعدات النظافة بها.

وأكد المحافظ، تحفيز عمال الورش ماديًا، حال الجد والاجتهاد في العمل وتكثيف مجهوداتهم؛ لإصلاح المعدات المتوقفة ورفع كفاءة المعدات التي تعمل حاليًا.

وأشار، إلى الدفع بأية معدات يتم إصلاحها بالمناطق الحيوية ذات الكثافات السكانية العالية والبؤر الساخنة التي بحاجة إلى تدعيم منظومة النظافة بها .

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