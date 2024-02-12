ما هي خطة وزارة التموين لتوفير اللحوم بأسعار مناسبة قبل رمضان؟

كتب- محمد سامي:

قال أحمد حسانين، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين، إنه تم التعاقد على شراء 11.3 ألف طن لحوم لشهر رمضان تشمل 8.2 ألف طن لحوم طازجة و2.1 ألف طن لحوم ضاني وألف طن لحوم مجمدة و2.450 ألف طن دواجن مجمدة و315 طن أسماك طازجة ومجمدة.

وأشار في تصريحات خاصة، أن الوزارة حريصة على توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وبتخفيض يتراوح ما بين 15% الى 25% للعام العاشر على التوالي، من خلال معارض (أهلا رمضان) والتجهيزات لإعداد الشوادر المزمع إقامتها تنسيقا مع وزارة التنمية المحلية والاتحاد العام للغرف التجارية فضلاً عن مقترح محتويات كراتين وشنط رمضان.

وأضاف أنه تم توفير السلع الحرة الأساسية بكميات 50 ألف طن سكر و10 آلاف طن زيت و82 ألف كرتونة من الصلصة والمركزات والفول المدمس والمربى والخل. موضحا، أن الشركة تعد حاليا الشنط الرمضانية من خلال شركاتها التابعة ومن المخطط تجهيز 2.5 مليون شنطة.

وأشار إلى وجود مقترح بتحديد 3 فئات من الشنط، الأولى تحتوى على ستة أصناف والفئة الثانية 8 أصناف والفئة الثالثة تشمل عشرة أصناف، وسط حرص الشركة على أن تكون بسعر تنافسي عن المطروحة بالأسواق والسلاسل التجارية وسيتم تحديد السعر فور الانتهاء منها.