مشروعات بـ261 مليار جنيه.. استعراض إنجازات "الري" خلال 10 أعوام بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا

كتب- أحمد السعداوي:

نظمت الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية لقاء نقل خبرة مع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والذي تم عقده بمقر الأكاديمية .

وألقى اللواء أ.ح/ أشرف محمد فارس مدير الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، كلمة أعرب فيها عن ترحيبه بالدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، ومشيداً بدور وزارة الموارد المائية والري في تحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية من خلال الكوادر الفنية المتميزة التي تمتلكها الوزارة، مشيرًا إلى ما تحقق من إنجازات تحت القيادة الحكيمة للرئيس السيسي.

وتوجه سويلم بالتحية إلى اللواء أ.ح/ أشرف محمد فارس مدير الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، ولقواتنا المسلحة ودورها الوطني في خدمة البلاد، ودعم كل المسارات التنموية بالدولة، ومشيداً بدور الأكاديمية في تنظيم لقاءات نقل الخبرة لصقل مهارات ومعرفة الدارسين العسكريين والمدنيين والوافدين من الدول الشقيقة والصديقة في مختلف المجالات .

واستعرض سويلم ما تحقق من إنجازات في مجال الموارد المائية والري خلال الأعوام العشرة الماضية تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي؛ سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي، حيث تم تنفيذ عدد ٢٣٥٣ مشروعًا بتكلفة ٢٦١ مليار جنيه .

واستعرض الدكتور سويلم مجالات التعاون الثنائي بين مصر ودول حوض النيل؛ لتنفيذ وإقامة مشروعات تنموية عديدة في مختلف المجالات، بما يحقق متطلبات المواطنين بهذه الدول في مجال المياه بتكلفة إجمالية تبلغ ١٠٠ مليون دولار، مثل مشروعات إنشاء محطات وآبار مياه جوفية مزودة بالطاقة الشمسية لأغراض الشرب، وإنشاء المراسي النهرية لخدمة أغراض الصيد والملاحة، وخزانات أرضية وسدود حصاد مياه الأمطار، وإنشاء مراكز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية ومعامل لتحليل نوعية، وتطهير المجاري المائية من الحشائش العائمة، والتدريب وبناء القدرات لعدد ١٦٥٠ متدربًا من ٥٢ دولة إفريقية .

وأشار الوزير إلى مجهودات مصر على المستوى الدولي لدعم قضايا المياه ودمجها بملف المناخ العالمي، وهو ما حققت فيه الدولة المصرية نجاحات بارزة عبر مسار طويل من الفعاليات واللقاءات والدولية، مثل أسابيع القاهرة للمياه التي تُعقد سنويًّا تحت رعاية الرئيس السيسي، وما حققته الرئاسة المصرية خلال مؤتمر COP27 من إدراج المياه في القرار الجامع للمؤتمر وهي المرة الأولى التي يتم فيها ذكر كلمة المياه في تاريخ مؤتمرات المناخ بالإضافة لإنشاء صندوق الخسائر والأضرار، هذه المجهودات التي استمرت خلال فعاليات COP28، كما شاركت مصر بنجاح كبير في فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه والذي عُقد بنيويورك خلال شهر مارس ٢٠٢٣، كما تتولى مصر رئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) لمدة عامَين تسعى خلالها لتوحيد الرؤى الإفريقية لخدمة قضايا المياه بالقارة، كما تقوم مصر حالياً كرئيس للأمكاو بالتنسيق مع كل الدول الإفريقية للخروج برؤية موحدة يتم عرضها خلال المنتدى العالمي العاشر للمياه والمزمع عقده بإندونيسيا في شهر مايو المقبل .

واستعرض الدكتور سويلم، على الصعيد الداخلي، ما تحقق من إنجازات بقطاع الموارد المائية والري خلال الفترة من عام ٢٠١٤ وحتى تاريخه؛ حيث نفذت مصر أعمال تطوير لمنظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي بأحدث التقنيات وبخبرات مصرية وباستثمارات تتجاوز ١.٥٠ مليار جنيه خلال الأعوام العشرة الماضية، وتنفيذ أعمال لتطوير وإحلال وتجديد البنية التحتية لمنشآت الري الكبرى باستثمارات ١٢.٢٠ مليار جنيه؛ من أبرزها إنشاء قناطر أسيوط الجديدة بتكلفة ٦.٥٠ مليار جنيه، وإنشاء مجموعة قناطر ديروط الجاري تنفيذها حالياً بتكلفة ١.٢٠ مليار جنيه، وتم حصر كل المنشآت المائية بالجمهورية بإجمالي ٤٧ ألف منشأ وتصنيفها طبقاً لحالتها والعمل على وضع كود لكل منشأ، حيث صدرت التوجيهات الرئاسية بتوفير مبلغ ١٠ مليار جنيه للبدء الفوري بصيانة وإحلال وتجديد المنشآت الخطيرة جداً والخطيرة .

وقال وزير الري إنه في مجال تأهيل محطات الرفع؛ تم تنفيذ مشروعات بتكلفة إجمالية ٦.٤٠ مليار جنيه لحسم مشكلات الري في بعض النقاط الساخنة، مثل محطات وادي النقرة بكوم أمبو بأسوان، وإنشاء وإحلال وتجديد عدد (٤٥) محطة لخدمة زمامات ١.٧٠ مليون فدان، وتدعيم مراكز الطوارئ بمعدات ومهمات للتدخل السريع وقت الأزمات والسيول والأمطار، وتأهيل وتوفير المهمات الكهروميكانيكية لرفع كفاءة المحطات، وتوفير قطع غيار محلية من المصانع الوطنية؛ لإنهاء العمرات بالمحطات، وتنفيذ ٤ محطات بتمويل من صندوق تحيا مصر لمجابهة أزمة السيول والأمطار بغرب الدلتا .

وتابع سويلم: في مجال تأهيل الترع؛ تم نهو تأهيل ٧٥٠٠ كيلومتر من الترع وجار العمل في ٢٦٠٠ كيلومتر وجار طرح ١٦٠٠ كيلومتر أخرى من الترع، مع قيام الوزارة بوضع دليل إرشادي لتأهيل الترع، ودراسة سُبل استخدام مواد صديقة للبيئة في أعمال التأهيل .

وأضاف سويلم: وفي مجال تطوير المساقي وتحديث نظم الري.. تم دعم تشكيل روابط مستخدمي المياه على مستوى المساقي، وتم مؤخراً الانتهاء من تنظيم انتخابات لاختيار أمناء روابط مستخدمي المياه بالمراكز، وأمناء عموم المحافظات، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد روابط مستخدمي المياه على مستوى الجمهورية، والتي أجريت طبقاً لقانون الموارد المائية والري رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١، كما تم تصميم وتنفيذ شبكات ري بالتنقيط متصلة بنقطة رفع واحدة تعمل بالطاقة الشمسية، وتقديم تسهيلات للفلاحين للاقتراض لتمويل التحول لأنظمة الري الحديث بأراضيهم على ١٠ سنوات دون فوائد، مع الحرص على تشجيع المزارعين من خلال إدارات التوجيه المائي بالمحافظات للتحول للري الحديث بمزارع قصب السكر والبساتين ، والتشديد على استخدام نظم الري الحديث بالأراضي الرملية مع تحرير محاضر مخالفة حال استخدام الري بالغمر في هذه الأراضي .

واستكمل وزير الري: وفي ضوء محدودية الموارد المائية في مصر والفجوة الكبيرة بين الموارد والاحتياجات المائية، كانت مجهودات الدولة في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي؛ مثل مشروعات محطة الحمام بطاقة ٧.٥٠ مليون م٣/ يوم، ومحطة بحر البقر بطاقة ٥.٦٠ مليون م٣/ يوم، ومحطة المحسمة بطاقة ١.٠٠ مليون م٣/ يوم .

واستعرض سويلم ما تحقق في مشروع "تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة" بتكلفة ٣ مليارات جنيه بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وكلية الهندسة بجامعة القاهرة وأهالي واحة سيوة؛ لوضع حلول جذرية لمشكلات قائمة منذ ٣٠ عاماً، حيث قامت الوزارة بحفر آبار عميقة لإنتاج المياه العذبة من خزان الحجر الرملي النوبي للخلط مع مياه الآبار السطحية وإغلاق العديد من الآبار الجوفية والتي كانت تسحب المياه من الخزان الجوفي السطحي بشكل جائر، وتنفيذ أعمال لتقوية وتعلية وتدعيم عدد من الجسور ببركة سيوة؛ بإجمالي أطوال ١٤ كيلومترًا، وحفر قناة مفتوحة بطول ٣٣.٧٠ كيلومتر لنقل مياه الصرف الزراعي إلى شرقي الواحة عن طريق محطة رفع أنطفير، والتي ضخت مياه الصرف الزراعي من خلال قناة بطول ٥.٧٠ كيلومتر، تصل إلى القناة المفتوحة .

وفي إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".. شاركت الوزارة بتأهيل ٣١٢١ كيلومترًا من الترع بمراكز المبادرة، وتدبير أراضي منافع الري لتنفيذ مشروعات خدمية بمراكز المبادرة بإجمالي ١٤٧ قطعة أرض بمساحة ١٠٠٤ فدان، لإقامة ١٨٨ مشروعًا خدميًّا عليها .

وتابع سويلم: وفي مجال مواجهة التغيرات المناخية ومشروعات حصاد مياه الأمطار.. تم تنفيذ ٢٦٨ عملًا صناعيًّا بمحافظات الصعيد بتكلفة ١.٦٨ مليار جنيه، وجار تنفيذ ٧٠ عملًا صناعيًّا بتكلفة ١.٣٣ مليار جنيه، ومستهدف ٦٩ عملًا صناعيًّا بتكلفة ٤.٦١ مليار جنيه، وتم تنفيذ ١٣٥٩ عملًا صناعيًّا بمحافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح، بقيمة ٥ مليارات جنيه، وجار تنفيذ ٢٠ عملًا صناعيًّا بقيمة ٤٨٠ مليون جنيه، ومستهدف ٢٠ عملًا صناعيًّا بتكلفة ٥.٦٠ مليار جنيه .

وقال الوزير: وفي مجال حماية الشواطئ المصرية.. تم تنفيذ أعمال حماية بأطوال تصل إلى ١٢٠ كيلومترًا وبتكلفة تصل إلى ٣.٦٠ مليار جنيه، والتي أسهمت في حماية المناطق الساحلية وما بها من منشآت واستثمارات تصل قيمتها إلى نحو ٧٥ مليار جنيه، واكتساب مساحات من الأراضي تصل إلى ١.٨٠ مليون متر مربع .