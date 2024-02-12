ارتفاع توريد القصب لـ2 مليون و259 ألف طن وإنتاج 225 ألف طن سكر

كتب- محمد سامي:

أعلنت وزارة التموين، ارتفاع نسب توريد قصب السكر إلى المصانع الـ7، التابعة لشركة السكر والصناعات التكاملية إلى مليونين و259 ألفا و625 طن قصب، كما تم إنتاج 225 ألفا و461 طن سكر.

من جانبه أكد عصام البديوي، رئيس السكر للصناعات التكاملية، إحدى شركات القابضة الغذائية، أنه يتم سداد مستحقات المزارعين بنظام الميكنة من خلال البنوك التي طالب المزارعين بتوريد مستحقاتهم إليها، وأن عمليات التوريد تسير كالمعتاد دون أي عائق وتسهيلات كبيرة تقدم من رؤساء المصانع إلي المزارعين، مضيفا أنه من المتوقع استلام حوالي 7 ملايين طن قصب هذا العام لإنتاج ما يقارب الــ 700 ألف طن سكر.

يذكر أن وزير التموين، قد أصدر القرار رقم 22 لسنة 2024، والذي تضمن صرف حافز إضافي لموردى قصب السكر بواقع 300 جنيه للطن فى حالة توريد محصول بمتوسط 30 طن للفدان بخلاف سعر التوريد الأساسي والمقدر بـ 1500 جنيها للطن وذلك تشجيعاً للمزارعين على زيادة معدلات التوريد,