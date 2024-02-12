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BBC

لميس الحديدي: تخفيض الجنيه قادم لا محالة

12:05 ص الإثنين 12 فبراير 2024

لميس الحديدي

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كتب- حسن مرسي:

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، اليوم الأحد، تؤكد أن الصندوق سيقدم دعمًا لمصر؛ من أجل إخراجها من الأزمة الحالية.

وأضافت خلال برنامجها "كلمة أخيرة"، المذاع عبر فضائية "أون"، مساء الأحد، أن تصريحات جورجيفا، تؤكد إبرام الاتفاق الجديد مع صندوق النقد خلال أسابيع قليلة، فضلًا عن أن الصندوق سيدفع ويدعم الشركاء؛ مجموعة الببك الدولي ودول الخليج لتقديم دعم عاجل لمصر".

وذكرت أن التصريحات تؤكد عدم تغيير أساس برنامج النقد الدولي، وإنما تغيير التنفيذ نتيجة الظروف المحيطة بالاقتصاد المصري، منوهة بأن "القضيتين الأساسيتين للصندوق، هما: التضخم الذي يمس حياة الناس بالذات الطبقات الفقيرة والمتوسطة، وسعر الصرف".

وأكملت: "كلام مديرة الصندوق يؤكد أن هناك تخفيضًا قادمًا، سواء تعويم كامل أو مدار، هناك تخفيض قادم لا محالة سواء كبير أو متوسط أو على مراحل، يتم تركه للبنك المركزي والدولة وفقًا للظروف المحيطة".

التعويم تخفيض الجنيه لميس الحديدي اقتصاد مصر

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