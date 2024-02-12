نبيل فهمي: الاعتداء على رفح يهدد الأمن القومي المصري والترتيبات الدفاعية لا تعني الهجوم على إسرائيل

كتب- حسن مرسي:

قال السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، إن الدفاع عن الأمن القومي المصري له ترتيبات معينة، منوهًا أن "تلك الترتيبات لا تعني الهجوم على إسرائيل إطلاقًا".

أضاف خلال حواره مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، مساء الأحد، أن مصر حاربت في حرب 6 أكتوبر بسلاح سوفيتي، مشيرًا إلى أن إسرائيل لم توجه ضربات مباشرة إلى روسيا ردًا على ذلك.

ونوه أن "الاعتداء على رفح يهدد الأمن القومي المصري، بخلاف أنه مرفوض على الجانب الإنساني"، مشددًا على أهمية اتخاذ إجراءات محتملة سياسيًا وإجراءات دفاعية أمنية.

وثمن جهود الدول العربية وتحركاتها لوقف إطلاق النار في غزة، قائلًا إن "الجزائر تقدمت بطلب في مجلس الأمن؛ لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية الصادرة عن العدل الدولية، كما تقدمت قطر بطلب لانعقاد مجلس الأمن لبحث الوضع في رفح، كما حذر الأردن من أن التهجير القسري للفلسطينيين سيؤدي إلى إنهاء العلاقات مع إسرائيل".