وكيل الصحة بالشرقية: إنفاق نصف مليار جنيه على مشروعات الصحة بالمحافظة



كتب- نشأت علي:

شهد اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة حول نقص بعض المستلزمات الطبية، بالوحدات الصحية ومستشفيات محافظة الشرقية، إشادة واسعة بجهود وكيل وزارة الصحة الدكتور هشام مسعود، وحرصه الدائم على المتابعة الميدانية لمختلف مستشفيات قرى ومدن المحافظة.

وقال النائب حمودة محمد، خلال طلبه بشأن تحويل مستشفى بلبيس المركزي إلى مستشفي عام، إن الهدف من طلب الإحاطة ليس اتهام مديرية الصحة بالتقصير، ولكن بهدف مساعدتها في الحصول علي الموازنة المناسبة من الوزارة، حتي تستطيع الالتزام بتطوير المستشفيات.

وأشار إلى أن محافظة الشرقية، محظوظة بوجود الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، خاصة أنه حريص على التواصل مع النواب، ولا ينقطع تليفونه عن استقبال اتصالاتهم لمساعدة المرضى في مختلف المستشفيات بالمحافظة المترامية الأطراف.

وطالب "حمودة"، وزارة الصحة، بسرعة الموافقة علي تحويل مستشفي بلبيس من مستشفي مركزي إلى مستشفي عام، وهو ما أوصت به اللجنة خلال الاجتماع.

من جانبه أشاد النائب عبدالله الرماح ، خلال مناقشته طلب إحاطة بشأن نقص الأجهزة والخدمات بمستشفى بلبيس العام واستتكمال المبنى الخرساني لمستشفى الزوامل بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية بجهود الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، مؤكدًا حرصه علي تذليل كافة الصعوبات التي تواجه المواطنين.

فيما قال النائب حاتم عبدالعزيز، خلال اجتماع اللجنة أن نواب الشرقية يقدرون الجهود المبذولة من وكيل وزارة الصحة الذي لايدخر جهدًا من أجل توفير الرعاية الصحية المتكاملة لأهالي المحافظة، مؤكدًا أن الدكتور هشام مسعود شعلة نشاط وذلك ما يلاحظه الجميع من خلال جولاته المكثفة على المستشفيات.

كما أشاد نواب الشرقية بالجهود الكبيرة المبذولة من وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار في تنفيذ العديد من المشروعات مؤكدين أن الدكتور أنور اسماعيل مساعد وزير الصحة المشروعات حقق طفرة كبيرة ، مشيدين بجهود الدكتور محمد نوح مدير عام التخطيط بالوزارة والذي يتفاني في أداء مهام عمله.

وفي رده علي طلبات الإحاطة المقدمة من نواب بلبيس، أكد وكيل وزارة الصحة، أن مركز بلبيس يشهد طفرة كبيرة في الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين حيث تم زيادة عدد الأسرة بالحضانة وتم توفير العديد من المستلزمات الطبية.

وأكد أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد في تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة لهم، مؤكدًا أن محافظة الشرقية شهدت طفرة بتطوير الخدمات الصحية بفضل دعم وزير الصحة حيث تم تخصيص ميزانية كبيرة خلال العام الماضي تخطت أكثر من نصف مليار جنيه، لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.