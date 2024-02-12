"صناعة النواب" تناقش عدم توفير المرافق الأساسية للمدينة الصناعية بالجيزة

كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، طلب الإحاطة المقدم من النائب شحاتة أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بشأن دور الدولة في توفير المرافق الأساسية من غاز وكهرباء ومياه لمدينة طربول الصناعية بمدينة أطفيح محافظة الجيزة.

وقال البرلماني، إن الأزمة تهدد سمعه اليلد، و أنه تلقى مخاوف من مستمثرين من جدية الدولة فى انفاذ المشروع، مشيرا إن فى اجتماع سابق باحتماع لجنة الصناعة تم ارسال عدد من الطلبات الى الجهات المعنية ولم يتم الرد علينا حتى الآن ، محذرا إن التأخير فى إدخال المرافق الأساسية للمشروع سوف ينتج عنه تقديم المزيد من الأدوات الرقابية، مطالبا بحل الأزمة فى أسرع وقت .

وفى ذات السياق، طلب النائب عبدالمنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة، بضرورة وضع حل للأزمة المثارة بشأن توصيل المرافق الأساسية لمدينة طربول الصناعية بمركز أطفيح، قائلا: "لدينا رئيس جمهورية عندما يتخذ قرار بيتم الانتهاء منه، ويجب على الحكومة ان تكون على قدر المسؤولية".

وهدد النائب عبدالمنعم إمام أنه فى حال عدم حل الأمر سوف يقوم بتقديم استجواب للحكومة.

وقال النائب معتز محمود، أنه يجب تنفيذ توصيات لجنة الصناعة، وإذا لم يتم سوف ننظم جلسة استماع للمسؤولين يتبعها لجنة تقصى الحقائق.

وقال النائب محمد السلاب إن وزارة الإسكان قالت فيما سبق إن معظم الوزارات اوضحت صعوبة توصيل المرافق للمشروع، لكن اليوم نجد استجابة من وزارة الكهرباء وهيئة مياه الشرب والصرف الصحى.

وقال مسؤول وزارة البترول انه يسعى لتوفير كميات غاز لهذا الشروع الكبير ، وأن الوزارة بدأت تتخذ خطوات لتوصيل الغاز بعد معرفة الكميات المطلوبة، وسوف نقوم بدراسة فنية واقتصادية. واقترح إن ناخذ الأمر على مراحل نظرا لحجم المشروع الكبير .

وقال النائب محمد السلاب إن تعليمات الوزراء أن الدولة لن تقوم بعمل مشروعات جديدة، موضحا أنه يرفض تغيير الولاية على المشروع.

وطالب شحاته ابو زيد مقدم طلب الاحاطة بضرورة أن نخرج من البيروقراطية وأننا يجب أن نحب بلدنا بشكل صحيح.

وقال النائب امين مسعود ، أن المجلس والجهاز التنفيذي نعمل لصالح المستثمرين وفى ظل الأزمة الخانقة لو كان لدينا صناعية قوية مكناش عيشنا الأزمة ديه، ونريد أن ندفع عجلة الصناعة ونشجع المستثمرين، لأن هذا يزيد من الايدى العاملة ويوفر سيولة دولارية.

وفى نهاية الاجتماع قررت لجنة الصناعة تشكيل لجنة فرعية من لجنة الصناعة تضم ممثلين عن هيلة تعاونيات البناء والإسكان والمطور الصناعي، لإعداد مذكرة للعرض على قسم الفتوى و التشريع بمجلس الدولة لتفسير بنود العقد الخاص بمشروع المدينة الصناعية بطربول .