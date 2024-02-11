وزير التنمية الإدارية الأسبق: فاتورة الاستيراد باهظة والتصدير هو الحل

كتبت- داليا الظنينى:

قال الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق والرئيس الأسبق للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، إن هناك نقصاً في العملة الأجنبية التي تأتي من 5 موارد منها التصدير وتحويلات المصريين من الخارج وإيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر بالإضافة لقناة السويس، ويتم إنفاقها على الاستيراد ودفع أقساط الدين ودفع فوائد الدين.

وأوضح "درويش"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أن التصدير هو العلاج خلال الفترة الحالية التي يجب الاعتماد عليه من قبل الحكومة المصرية لحل أزمة عدم توافر الدولار في مصر، منوهًا بأن التصدير في مصر يتراوح ما بين 37 لـ 44 مليار دولار، مشددًا على أن فاتورة الاستيراد دائمًا باهظة.

وأشار إلى أن الحكومة خلال الفترة الحالية تقدم روشتة من أجل زيادة التصدير والعائد من التصدير، ويجب أن نصدر بـ100 مليار دولار ونصل بعد سنوات لـ150 مليار دولار، مؤكدًا أن 10% من الوظائف في الربع الأخير من 2023 كانت في الصناعة و90% وظائف.

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