"اتصالات النواب": الإسكان الاجتماعي أحدث نقلة حضارية

كتب- نشأت علي:

ثمن النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بجهود الدولة المصريه في تحقيق متطلبات الشباب في توفير سكن وحياة كريمة من خلال الإسكان الاجتماعي الذي أصبح يضاهي أفضل التقسيمات والطرازات والاشتراطات العالميه الحديثه وأحدث نقلة حضاريه حقيقية.

وأضاف "بدوي"، خلال اجتماع اللجنة بحضور مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بأن الإسكان الاجتماعي يخدم شريحة كبيرة جدا من المصريين واستطاع تحقيق نجاحات على أرض الواقع المصري بفضل توجهات القيادة السياسيه في توفير سكن كريم وملائم للمصريين، مشددًا بان الاشتراطات التي حددتها الدولة وينفذها الصندوق تحقق العدالة في التوزيع على المستحقين وتقطع الطريق أمام أي محاباة في توزيع شقق الإسكان الاجتماعي.

وأشاد بتوجهات الدولة بإقرار دعم كبير لهذة الوحدات والذي يصل إلى 60% من قيمتها الحقيقية متمثل في دعم نقدي ودعم للفائدة مما يؤكد أن استراتيجيه الرئيس السيسي الوطنيه بوضع المواطن المصري فوق كل اعتبار هي الأساس الذي نسير عليه في الجمهورية الجديدة وانتصار حقيقي لقواعد العدالة لمحدودي الدخل.