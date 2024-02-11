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BBC

شعبة الأدوية: الشركات الأجنبية تستحوذ على 45% من سوق الدواء المصري

09:58 م الأحد 11 فبراير 2024

الشركات الأجنبية تستحوذ على 45% من سوق الدواء المص

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كتبت- داليا الظنيني:
كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، حقيقة وجود نقص بالأدوية في السوق المصري، مشيراً إلى أن الشركات الأجنبية تستحوذ على أكثر من 45% من حجم الأدوية.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج "الخلاصة" المذاع على قناة "المحور"، اليوم الأحد، أن نشاط الشركات الأجنبية قوي ومسيطر على السوق المصري، وهي الأكثر مبيعًا والأعلى سعراً، رغم وجود بدائل مصرية نفس الكفاءة والفاعلية وأقل تكلفة.

وشدد على أهمية الوعي الإعلامي بالدواء المصري، لتحفيز وتشجيع المواطنين على استخدام الدواء المحلي المعروف بقوته وفاعليته.

شركات الأدوية سوق الدواء المصري تصنيع الدواء علي عوف

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