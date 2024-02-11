مصر للطيران تكشف حقيقة حجز التذاكر بالدولار بدلًا من الجنيه

كتب- محمد عبدالناصر:

كشفت شركة مصر للطيران حقيقة ما تم تداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي زعمت حجز تذاكر السفر الخاصة بـ مصر للطيران بالدولار وليس بالجنيه المصري.

وأصدرت الشركة بيانا أكدت فيه أنه في ضوء ما نشر على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إصدار شركة مصر للطيران تذاكر طيران داخل جمهورية مصر العربية بالعملة الأجنبية وليس بالجنيه المصري، فإن مصر للطيران تود أن تؤكد أنها تلتزم بتطبيق جميع التعليمات الصادرة من سلطة الطيران المدني المصري.

وأضافت أنها تلتزم بتطبيق جميع التعليمات من سلطة الطيران المدني، والتي منها إصدار تذاكر الطيران من داخل جمهورية مصرالعربية والتي تبدأ من جمهورية مصرالعربية إلى الوجهات الخارجية، وذلك بالعملة المحلية الجنيه المصري، وأيضا عدم إصدار أي تذاكر من داخل جمهورية مصر العربية للرحلات التي تبدأ من خارج الجمهورية.

جاء ذلك بعدما اشتكت سيدة قائلة: إنها لا تستطيع الحجز عن طريق موقع مصر للطيران، وعند إدخالها للكارت الخاص بالبنك لدفع ثمن التذكرة، يتعذر إتمام عملية الدفع، وقد حاولت عدة مرات، ثم اتصلت بخدمة عملاء البنك، ليخبرها بأن حجز تذاكر مصر للطيران بالدولار بدلًا من الجنيه المصري.