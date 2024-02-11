"نقل النواب" تناقش المخطط الاستراتيجي لهيئة النقل النهرى

كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة النقل بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب وحيد قرقر، وكيل اللجنة، ما تم إنجازه من المخطط الاستراتيجي للهيئة العامة للنقل النهري، وذلك بحضور اللواء مفيد صلاح رئيس الهيئة العامة للنقل النهري.

وخلال الاجتماع أكد "قرقر"، أهمية دور قطاع النقل النهري، معلنًا دعم اللجنة التام للنهوض بخدمات النقل النهري وتعظيم قدرتها في نقل البضائع، بما يؤدي إلي تخفيف الضغط علي الطرق والمحاور البرية العامة، وذلك بهدف الحفاظ علي كفاءة وسلامة تلك الطرق والمحاور لأطول فترة ممكنة، وبالتالي تعظيم الاستفادة من الجهود المبذولة من جانب الدولة في تطوير منظومة النقل بشكل عام.

كما أكدت اللجنة، خلال الاجتماع ضرورة دمج خدمات قطاع النقل النهرى ضمن منظومة النقل متعدد الوسائط، للوصول إلي أفضل نولون لخدمات نقل البضائع، بالشكل الذى يدعم ويخفف من التكلفة النهائية للمنتجات المعروضة في الأسواق.

وحرصت اللجنة علي التعرف علي حجم التطور الذى تشهده الهيئة بعدما صدر القانون رقم ١٦٧ لسنة ٢٠٢٢ بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرى، والذى يمقتضاه تم منح الهيئة، اختصاصات إضافية وولاية علي بعض القطاعات يمكن من خلالهم تعظيم مخرجات هذا القطاع.

وتساءل النواب عن موعد تنفيذ خدمات متطورة بقطاع النقل النهرى مماثلة للخدمات التى تقدم في بعض الدول المتقدمة في ذلك القطاع.

وأكد أعضاء اللجنة دعمهم التام لجهود الهيئة، وأبدوا استعدادهم لمساندة الهيئة وتذليل أي عقبات قد تواجهها في تنفيذ خطة عملها.

من جانبه، استغرض اللواء مفيد صلاح، رئيس الهيئة العامة للنقل النهرى، عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها في قطاع النقل النهري بمشاركة القطاع الخاص والتي من خلالها سيم إنشاء عدد من الموانئ الأهلية وتفعيل خدمات الأتوبيس النهرى، بشكل حضاري، في العديد من محافظات الجمهورية.

كما استعرض مشروعات تطوير الأهوسة التى تقوم الهيئة بتنفيذها بما يضمن تعظيم الاستفادة من خدمات نقل البضائع، بطول المجرى الملاحة النهرى.

وكذلك استعرض رئيس الهيئة، الخطوات التى تتم في مشروع تطوير ميناء شرق أسوان علي بحيرة ناصر وذلك بهدف ربطه بميناء وادى حلفا بالسودان ومواكبة الامكانيات المتطورة، حيث تتجاوز تكلفة تطويره ١٩٠ مليون جنيه، وذلك لتسهيل عمليات وصول البضائع بين البلدين تمهيدا لوصولها لكافة إفريقيا من خلال ميناء شرق أسوان.

وتابع، أن ذلك بالإضافة إلي ما تقوم به الهيئة بصفة مستمرة من أعمال تكريك وتطهير بمجرى نهر النيل وروافده والترع الرئيسية التى تمثل محاور نقل هامة تخدم أقاليم الجمهورية.