حدث في 8 ساعات| وظائف حكومية جديدة.. وننشر مبالغ الزيادات لمرتبات الموظفين

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها إعلان الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس غدًا الاثنين، يوم ذروة ارتفاع درجات الحرارة في الأيام الحالية، كما أعلنت وزارة التنمية المحلية، عن 17 وظيفة من الوظائف القيادية الشاغرة عن طريق التعيين للعمل بديوان عام الوزارة

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

يوم الذروة| ظواهر جوية تضرب القاهرة غدا.. والأرصاد تكشف التفاصيل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس غدا الاثنين، يوم ذروة ارتفاع درجات الحرارة في الأيام الحالية.

وقالت الأرصاد، إنه يسود غدا طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وذكرت وجود نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد والصحراء الغربية على فترات متقطعة.

التقديم بدأ.. وظائف حكومية جديدة بالمحليات

أعلنت وزارة التنمية المحلية، اليوم الأحد، عن 17 وظيفة من الوظائف القيادية الشاغرة عن طريق التعيين للعمل بديوان عام الوزارة بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة ببعض قطاعاتها بالمستوى الوظيفي "الممتاز - العالي - مدير عام" وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 35 لسنة 2019 بشأن معايير توصيف وتقييم الوظائف، وطبقًا للإعلان رقم 1 لسنة 2024.

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عزبة الهجانة.. ننشر كشوف تعويضات نزع الملكية بمدينة الأمل

أعلن حي شرق مدينة نصر، كشوف تعويضات نزع الملكية للمواطنين الذين شملتهم أعمال الحصر في منطقة مدينة الأمل "عزبة الهجانة سابقًا".

وتضمنت الكشوف المعلنة من قبل الحي، قيمة التعويضات المادية عن حصر الوحدات السكنية والمحلات التجارية البديلة بمدينة الأمل.

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شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. رئيس صندوق الإسكان تكشف موعد الطرح الجديد

قالت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن عدد المتقدمين في الإعلان التكميلى من وحدات سكن لكل المصريين 3 صل لـ 65 ألف متقدم، وبنحاول ستوعب كل الطلبات طوال ما الشروط مطابقة على المتقدمين.

وأكدت أنه من المتوقع أن يتم طرح مرحلة جديدة من شقق الإسكان الاجتماعي بعد 6 أشهر من الآن، لافتة إلى أن الصندوق يطرح إعلان إلى إعلانين كل عام. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

جلسة المزاد 20 فبراير.. بيع محلات وطرح مولات بعدد من مناطق القاهرة

أعلنت محافظة القاهرة عن بيع عدد من المحلات التجارية والباكيات، وطرح حق استغلال لمولات وبدرومات وعزبة خير الله وبعض الأنشطة بالحدائق المتخصصة وبعض المواقع الإعلانية بأحياء مختلفة ومحلات خدمات وكافتيريات ومحل موز ومحل فاكهة ومحل خضار بسوق العبور.

- بيع 22 محلا في السلام أول بمساحات تتراوح بين 40.25 م2 و88 م2 بأنشطة مختلفة، ويبلغ تأمين دخول المزاد 8000 جنيه، وثمن كراسة الشروط 299 جنيهًا.

- بيع 16 محلا تجاريا بسوق منشية الجمل بحي الزاوية الحمراء، بمساحات تتراوح بين 26.60 م2 و44 م2، وبيع 2 باكية بحي الزاوية الحمراء بمساحة 3.5 م2 للباكية الواحدة.

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"السلع التموينية" تعلن عن ممارسة لتوريد الذرة الصفراء

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة رقم (1) لسنة 2024/2023 لتوريد ذرة صفراء مستوردة بحد أدنى 50 ألف طن طبقا لشروط ومواصفات الهيئة العامة للسلع التموينية للتوريد FOB.

وذكرت الهيئة - في بيان اليوم - أن الشحن في الفترة من 15 – 25 مارس 2024 و/أو 26 مارس – 5 أبريل 2024، مشيرة إلى أن السداد بتسهيلات موردين 180 يوما و 270 يوما ويلتزم المورد بتقديم السعرين وتختار الهيئة من بينهما بما يحقق مصلحة الهيئة الشراء لصالح الشركة العامة للصوامع والتخزين (الجهة المستلمة).

بالدرجات.. ننشر مبالغ الزيادات لمرتبات الموظفين بعد قرارات الرئيس السيسي

وافقت اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الدفاع والأمن القومي، الشئون الدينية والأوقاف، التعليم والبحث العلمي، والشئون الصحية، من حيث المبدأ خلال اجتماعها المنعقد الآن، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة.

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