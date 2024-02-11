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فوز 3 زميلات بجوائز مؤسسة هيكل لدورة صحافة البيانات

06:50 م الأحد 11 فبراير 2024
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    فوز 3 زميلات بجوائز مؤسسة هيكل لدورة صحافة البيانات (1)
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    فوز 3 زميلات بجوائز مؤسسة هيكل لدورة صحافة البيانات (2)
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    فوز 3 زميلات بجوائز مؤسسة هيكل لدورة صحافة البيانات (3)
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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت نقابة الصحفيين ومؤسسة هيكل للصحافة العربية قبل قليل أسماء أصحاب المشروعات التدريبية التي فازت بجوائز دورة صحافة البيانات التي نظمتها الجهتان قبل فترة، وفاز بالجائزة الأولي المشروع التدريبي الذي نفذته الزميلة سحر المليجي من جريدة المصري اليوم بعنوان " مقامرة الرحيل.. شباب مصر بين الغرق أو جنان أوروبا" وتناول مشكلة الهجرة غير الشرعية.

والجائزة الثانية المشروع الذي نفذته الزميلة ميرفت عبدالعزيز من مجلة لغة العصر بعنوان " لماذا ينتحر المصريون … 7 أسباب لتفضيل الموت على الحياة" وتناول ظاهرة الانتحار في مصر.

وفاز بالجائزة الثالثة المشروع الذي نفذته الزميلة نرمين قطب بعنوان " براءات الاختراع: أرقام مصرية هزيلة .. والتسويق يساوي صفر: وتناول أوضاع براءات الاختراع والملكية الفكرية في مصر.

نقابة الصحفيين مؤسسة هيكل للصحافة العربية جوائز دورة صحافة البيانات المصري اليوم مجلة لغة العصر

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