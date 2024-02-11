تمارس دورها على استحياء.. طلب برلماني بتفعيل دور وزارة الصحة تجاه المسنين

كتب- نشأت علي:

قال النائب أحمد نشأت منصور، إنه يجب تفعيل دور الوزارات في تطبيق قانون حقوق المسنين، خصوصًا وزارة الصحة، فإنها تمارس دورها تجاه المسنين على استحياء؛ وهو ما يتطلب إعادة نظر في ظل القانون الجديد.

وأضاف منصور أن المسن يصل إلى مرحلة صحية تحتاج إلى رعاية كبيرة، داعيًا وزارة الصحة إلى الاستعداد مسبقًا للقيام بذلك الدور، والتوسع في إنشاء المراكز الواردة في مشروع القانون.

جاء ذلك خلال كلمة النائب بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس؛ لمناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، بشأن مشروع قانون حقوق المسنين.

وقال النائب محمد العماري إن مشروع القانون يأتي تفعيلًا لنصوص الدستور، وتماشيًا مع التوجهات العالمية.

وأضاف العماري: أيضًا وفقًا لتوجهات الدولة، تم تأكيد أهمية حق المسن في كل المجالات؛ ومنها المشاركة في الحياة العامة والسياسية، مشيرًا إلى أن قانون حقوق المسنين هو بمثابة رد للجميل.