في ظل أزمة النواقص.. ما الفرق بين الدواء "الأصيل والمثيل"؟

كتب- أحمد جمعة:

كشفت هيئة الدواء المصرية، عن الفرق بين الدواء الأصيل والدواء المثيل، وسط تزايد الشكاوى من نقص الكثير من الأصناف الدوائية بالسوق المصري.

وتشهد السوق المحلية نقصًا فى عدد ليس بالقليل من الأدوية لعدد كبير من الأمراض المزمنة كالضغط والسكر والمرارة والغدة الدرقية والكلى واضطرابات المعدة، بجانب نقاط الأنف للرضع والكبار وعدد كبير من أدوية البرد.

وقالت هيئة الدواء في منشور توعوي، إن مثائل الأدوية عبارة عن أدوية تحتوي على نفس المادة الفعالة للدواء الأصيل، وهناك العديد من الفوائد لوجود المثائل للأدوية، بما في ذلك:

* نفس الفعالية: المثائل للأدوية فعالة بنفس القدر مثل نظيراتها ذات العلامة التجارية، حيث أنها تحتوي على نفس المادة الفعالة.

* نفس السلامة: المثائل للأدوية آمنة بنفس القدر مثل نظيراتها ذات العلامة التجارية، حيث أنها تخضع لنفس الدراسات الفنية.

* نفس الجودة العالية: المثائل للأدوية بنفس الجودة مثل نظيراتها ذات العلامة التجارية، حيث أنها تخضع لنفس معايير الجودة.

وأضافت: "من المهم ملاحظة أن هناك بعض الاختلافات بين المثائل للأدوية ونظيراتها ذات العلامة التجارية؛ فقد تختلف المثائل للأدوية في لونها أو نكهتها. ومع ذلك، فإن هذه الاختلافات لا تؤثر على فعالية أو سلامة الدواء".

ووجهت هيئة الدواء نصيحة للمواطنين، قائلة: "إذا كنت تبحث عن بديل لدواء ذي علامة تجارية، يجب استشارة الصيدلي بخصوص المثائل المتاحة".

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