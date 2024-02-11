"السلع التموينية" تعلن عن ممارسة لتوريد الذرة الصفراء

كتب- محمد سامي:

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة رقم (1) لسنة 2024/2023 لتوريد ذرة صفراء مستوردة بحد أدنى 50 ألف طن طبقا لشروط ومواصفات الهيئة العامة للسلع التموينية للتوريد FOB.

وذكرت الهيئة - في بيان اليوم - أن الشحن في الفترة من 15 – 25 مارس 2024 و/أو 26 مارس – 5 أبريل 2024، مشيرة إلى أن السداد بتسهيلات موردين 180 يوما و 270 يوما ويلتزم المورد بتقديم السعرين وتختار الهيئة من بينهما بما يحقق مصلحة الهيئة الشراء لصالح الشركة العامة للصوامع والتخزين (الجهة المستلمة).

وأضافت أن العروض تقدم بعد غد الثلاثاء والمحدد له جلسة فض المظاريف الفنية والمالية وجلسة البت موضحة أن باقي الشروط طبقا لكراسة شروط ومواصفات الهيئة للتعاقد FOB والتي يمكن الحصول عليها من مقر الهيئة.