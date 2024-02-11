رفع الجلسة العامة لمجلس النواب واستكمال مناقشة قانون حقوق المسنين غدا

نشأت علي:

رفع منذ قليل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس، وذلك بعد الانتهاء من مناقشة 28 مادة بمشروع قانون حقوق المسنين، على أن يستكمل المجلس مناقشة مواد القانون غدا.



ووافق مجلس النواب قبل رفع جلسته العامة اليوم الأحد، على المادة (27) وجاء نصها كالتالي:

يمنح المسن إعفاء جزئي من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة، على أن تتحمل الوزارة المختصة قيمة الإعفاء من تكلفة استخدام وسائل النقل، وذلك كله وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما وافق المجلس على المادة (28) وجاء نصها كالتالى:

تلتزم الدولة بتوفير إعفاء جزئي للمسن من رسوم الاشتراك في الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة بغير تحمل الموازنة العامة أية أعباء، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.