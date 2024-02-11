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BBC

بين الميكروفون والبودكاست.. "الثقافة" تحتفل باليوم العالمي للإذاعة

03:24 م الأحد 11 فبراير 2024

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كتب- محمد شاكر:

يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الفنان الدكتور وليد قانوش، احتفالية "الإذاعة المصرية.. بين الميكروفون والبودكاست" في تمام السابعة مساء غداً الإثنين ١٢ فبراير، بمركز الإبداع الفني بساحة الأوبرا بالجزيرة.

وبحسب بيان، تأتي الاحتفالية في إطار الاحتفال باليوم العالمي للإذاعة، ويشارك بها الدكتورة إلهام سيف الدولة حمدان الأستاذة بأكاديمية الفنون، والإعلامية الدكتورة لمياء محمود رئيس إذاعة صوت العرب سابقاً، والإذاعية دلال الشاطر رئيس إذاعة الشرق الأوسط سابقاً، والإعلامي الكبير إمام عمر.

تأتي الاحتفالية في إطار التعريف بدور الإذاعة المصرية وتطورها ضمن الاحتفال باليوم العالمي للإذاعة الذي يواكب يوم ١٢ نوفمبر من كل عام.

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وليد قانوش احتفالية الإذاعة المصرية الميكروفون البودكاست اليوم العالمي للإذاعة الجزيرة

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